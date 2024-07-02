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Сегодня, 04:00

Бразилия — Колумбия: дата и время начала матча Кубка Америки

Бразилия и Колумбия сыграют в матче Кубка Америки-2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист сборной Бразилии Винисиус Жуниор.
Винисиус Жуниор.
Фото AFP

Сборные Бразилии и Колумбии сыграют в городе Санта-Клара (США) 3 июля в матче группы D Кубка Америки-2024 по футболу. Встреча пройдет на арене «Ливайс Стэдиум» в штате Калифорния. Она начнется в 04.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Кубка Америки Бразилия — Колумбия можно будет по подписке в онлайн-сервисе Okko. Прямой эфир начнется в 04.00 мск. Игру прокомментируют Владимир Стогниенко и Фабио Алейшо. Следите за ключевыми событиями противостояния Бразилия — Колумбия в матч-центре «СЭ».

Бразилия под руководством Доривала Жуниора набрала четыре очка и занимает второе место в турнирной таблице группы D Кубка Америки. Колумбия с главным тренером Нестором Лоренсо идет на первой строчке в квартете с шестью баллами.

Кубок Америки: новости и результаты матчей, обзоры игр и комментарии футболистов, календарь и результаты в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Колумбии по футболу
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