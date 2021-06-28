Бразилия и Эквадор сыграли вничью на Кубке Америки
В матче пятого тура группового турнира Кубка Америки сборные Бразилии и Эквадора сыграли вничью (1:1).
В составе хозяев турнира отличился Эдер Милитау. У эквадорцев забил Анхель Мена.
Бразилия набрала 10 очков и заняла первое место в группе В. Эквадор стал четвертым и также вышел в плей-офф, так как путевку в 1/4 финала получают четыре из пяти команд в каждой из двух групп. Покидает турнир Венесуэла, уступившая в параллельной игре Перу (0:1).
Соперники команд по 1/4 финала станут известны после завершения турнира в группе А.
Кубок Америки
Группа В
5-й тур
Бразилия — Эквадор — 1:1 (1:0)
Голы: Эдер Милитау, 37 (1:0). Мена, 53 (1:1).
Бразилия: Алиссон, Маркиньюс, Эдер Милитау, Эмерсон, Лоди (Данилу, 49), Фабинью, Дуглас Луис (Каземиру, 64), Лукас Пакета (Эвертон Рибейру, 78), Роберту Фирмину (Винисиус Жуниор, 63), Габриэл Барбоза, Эвертон (Ришарлисон, 78).
Эквадор: Галиндес, Арболеда, Эступиньян, Анх.Пресиадо (Пинейда, 84), Паласиос (Плата, 72), Хинкапье, Айр.Пресиадо, Франко, Мендес, Мой.Кайседо (Мена, 17), Валенсия.
Предупреждение: Эступиньян, 83.
27 июня. Гояния. Стадион «Олимпико».
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