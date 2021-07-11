Аргентина — Бразилия: Ди Мария открыл счет в матче, перекинув Алиссона
Форвард сборной Аргентины Анхель Ди Мария отличился в финале Кубка Америки против Бразилии.
На 22-й минуте Ди Мария перекинул вратаря Алиссона и сделал счет 1:0.
#CopaAm?rica ?— Copa Am?rica (@CopaAmerica) July 11, 2021
?TREMENDA DEFINICI?N! ?ngel Di Mar?a recibi? el pase de Rodrigo De Paul y la tir? por arriba de Ederson para el 1-0 de @Argentina
?? Argentina ? Brasil ??#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/OuFUmqipVA
Матч, который проходит на стадионе «Маракана», начался в 3:00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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