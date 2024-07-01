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1 июля, 23:20

Боливия — Панама: смотреть трансляцию матча Кубка Америки

Матч Кубка Америки-2024 Боливия — Панама пройдет 2 июля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты сборной Панамы.
Фото AFP

Сборные Боливии и Панамы сыграют в матче группы C Кубка Америки-2024 по футболу 2 июля в США. Встреча пройдет на поле арены «Эксплория Стэдиум» (Орландо, штат Флорида). Она начнется в 04.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Кубка Америки Боливия — Панама можно будет по подписке в онлайн-сервисе Okko. Прямой эфир начнется в 04.00 мск. Прокомментирует игру Алексей Дурново. Следите за ключевыми событиями противостояния Копа Америка в матч-центре «СЭ».

Сборная Панамы занимает второе место в турнирной таблице группы C с тремя очками. Боливия — четвертая в квартете с 0 набранных баллов. Больше интересной информации о Кубке Америки-2024, стадионах турнира и формате плей-офф можно узнать по ссылке в материале «СЭ».

Кубок Америки: новости и результаты матчей, обзоры игр и комментарии футболистов, календарь и результаты в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Сборная Боливии по футболу
Сборная Панамы по футболу
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