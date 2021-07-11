«Бог наконец-то дал тебе то, о чем ты мечтал». Жена Месси поздравила мужа с победой в Кубке Америки

Жена капитана сборной Аргентины Лионеля Месси Антонелла Рокуццо поздравила его с победой в Кубке Америки. В финале аргентинцы обыграли команду Бразилии (1:0).

«Мы чемпионы! Вперед, Аргентина! Вперед, любовь моя! То, о чем ты мечтал, бог наконец-то дал тебе! Как ты и заслуживаешь. Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя и отпраздновать вместе!» — написала Антонелла в Instagram.

Для Месси это первый титул с национальной командой, не считая победу в составе олимпийской сборной на Играх-2008.

На Кубке Америки-2021 34-летний нападающий провел все 7 матчей, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.