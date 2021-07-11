«Бог наконец-то дал тебе то, о чем ты мечтал». Жена Месси поздравила мужа с победой в Кубке Америки
Жена капитана сборной Аргентины Лионеля Месси Антонелла Рокуццо поздравила его с победой в Кубке Америки. В финале аргентинцы обыграли команду Бразилии (1:0).
«Мы чемпионы! Вперед, Аргентина! Вперед, любовь моя! То, о чем ты мечтал, бог наконец-то дал тебе! Как ты и заслуживаешь. Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя и отпраздновать вместе!» — написала Антонелла в Instagram.
Для Месси это первый титул с национальной командой, не считая победу в составе олимпийской сборной на Играх-2008.
На Кубке Америки-2021 34-летний нападающий провел все 7 матчей, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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