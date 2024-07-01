Бьелсу дисквалифицировали на один матч из-за позднего выхода сборной Уругвая на второй тайм с Боливией

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) дисквалифицировала главного тренера сборной Уругвая Марсело Бьелсу на один матч Кубка Америки.

После перерыва в матче 2-го тура групповой стадии турнира против Боливии (5:0) уругвайская команда нарушила регламент, выйдя на второй тайм с опозданием. Помимо дисквалификации Бьелсы, Уругвайская футбольная ассоциация получила штраф в размере 15 тысяч долларов.

Марсело Бьелса не сможет руководить сборной Уругвая в матче 3-го тура групповой стадии Кубка Америки против США. 68-летнего специалиста заменит его ассистент Пабло Кирога.

Бьелса стал четвертым тренером, дисквалифицированным за подобное нарушение на Кубке Америки-2024. До него аналогичные наказания получали Лионель Скалони (Аргентина), Рикардо Гарека (Чили) и Фернандо Батиста (Венесуэла).

Сборная Уругвая лидирует в группе C с 6 очками в 2 матчах. Команда сыграет против США 2 июля, встреча начнется в 4.00 (мск).