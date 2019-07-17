Ассоциация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление Месси

Ассоциация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление капитана сборной Лионеля Месси в матче за третье место Кубка Америки-2019 против Чили (2:1), сообщает El Mundo Deportivo.

Месси был удален в концовке первого тайма за стычку с Гари Меделем.

После игры аргентинец отказался выйти на церемонию награждения, после чего раскритиковал судейство на турнире и обвинил Южноамериканскую федерацию футбола в коррупции. За резкие слова ему грозит отстранение на срок до двух лет.

В КОНМЕБОЛ будет направлено письмо от Месси по поводу удаления. Возможно, в нем будут извинения в адрес федерации.