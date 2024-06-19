Аргентина: расписание матчей на Кубке Америки 2024
Аргентина сыграет с Канадой в матче открытия Кубка Америки-2024 21 июня
Кубок Америки по футболу 2024 пройдет с 21 июня по 15 июля. Сборная Аргентины откроет турнир матчем против Канады в ночь с 20 на 21 июня. В рамках группового этапа команда Лионеля Скалони проведет игры против Канады, Чили и Перу. «СЭ» публикует расписание игр бело-голубых. Время начала — московское.
Календарь сборной Аргентины на Кубке Америки-2024
21 июня, пятница
03:00. Аргентина — Канада
26 июня, среда
04:00. Чили — Аргентина
30 июня, воскресенье
03:00. Аргентина — Перу
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В составе сборной Аргентины сыграет 36-летний нападающий Лионель Месси.
Полностью расписание матчей по датам и группам доступно на странице календаря Кубка Америки 2024 на сайте «СЭ».
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