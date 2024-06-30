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Сегодня, 01:15

Аргентина — Перу: смотреть трансляцию матча Кубка Америки

Матч Кубка Америки Аргентина — Перу пройдет 30 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Аргентины.
Фото Reuters

Матч группы А Кубка Америки-2024 по футболу между сборными Аргентины и Перу пройдет в ночь на воскресенье, 30 июня, в Майами (США). Игра состоится на арене «Хард Рок Стэдиум». Встреча начнется в 03.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча Кубка Америки Аргентина — Перу будет доступна для всех пользователей с подпиской на онлайн-сервисе Okko. Начало прямого эфира — в 03.00 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния команд Лионеля Скалони и Хорхе Фоссати с помощью матч-центра «СЭ».

Аргентина с шестью баллами лидирует в турнирной таблице группы А Копа Америка. Перу — четвертая с одним очком. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси провел два матча на Кубке Америки-2024 и сделал одну результативную передачу.

Ознакомиться с основной информацией о Кубке Америки-2024, стадионах турнира и формате плей-офф можно с помощью материала «СЭ».

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Перу по футболу
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