Гол Гомеса принес Аргентине победу над Парагваем

Сборная Аргентины выиграла у Парагвая в матче 3-го тура Кубка Америки (1:0). Единственный мяч на 10-й минуте встречи забил Папу Гомес с передачи Анхеля Ди Марии.

Аргентинцы набрали 7 очков и лидируют в турнирной таблице группы A. Парагвайцы идут на третьей строчке.

Напомним, этот матч стал для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси 147-м с капитанской повязкой. По этому показателю он сравнялся с Хавьером Маскерано.