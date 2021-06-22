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Гол Гомеса принес Аргентине победу над Парагваем

04:56
22 июня. Аргентина — Парагвай — 1:0. Анхель Ди Мария с мячом. Фото Twitter
22 июня. Аргентина — Парагвай — 1:0. Анхель Ди Мария с мячом. Фото Twitter
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Сборная Аргентины выиграла у Парагвая в матче 3-го тура Кубка Америки (1:0). Единственный мяч на 10-й минуте встречи забил Папу Гомес с передачи Анхеля Ди Марии.

Аргентинцы набрали 7 очков и лидируют в турнирной таблице группы A. Парагвайцы идут на третьей строчке.

Напомним, этот матч стал для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси 147-м с капитанской повязкой. По этому показателю он сравнялся с Хавьером Маскерано.

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Евгений Козинов все материалы автора
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