Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины в заключительном матче группового турнира Кубка Америки обыграла Катар со счетом 2:0. Голы забили Лаутаро Мартинес и Серхио Агуэро.

В параллельном матче Колумбия обыграла Парагвай со счетом 1:0. Этот результат позволил Аргентине выйти в плей-офф со второго места в группе B. Колумбия стала первой.

В четвертьфинале Аргентина встретится с Венесуэлой. Игра пройдет 28 июня. Колумбия сыграет 29 июня. Соперник определится позже.

Кубок Америки

Группа В

Катар - Аргентина - 0:2 (0:1)

Голы: Мартинес, 4 (0:1). Агуэро, 82 (0:2).

Катар: Аль-Шиб, Хухи, Сальман, Хишам, Педру Мигель (Исмаил, 85), Хатем, Аль-Хайдос, Аль-Хажри (Абдулсалам, 77), Акрам Афиф, Будиаф, Абдулла.

Аргентина: Армани, Саравия, Отаменди, Фойт (Пеццела, 85), Тальяфико, де Пауль, Паредес, Месси, Ло Сельсо (Акунья, 55), Агуэро, Мартинес (Дибала, 76).

Предупреждения: Ло Сельсо, 42. Фойт, 44. Абдулла, 51. Будиаф, 75. Абдулсалам, 89.

Судья: Баскуньян (Чили).

23 июня. Порту-Алегри. Стадион "Arena do Gremio".

Колумбия - Парагвай - 1:0 (1:0)

Гол: Куэльяр, 31.

Колумбия: Монтеро, К.Сапата, Ариас, Борха, Лукуми, Куадрадо (Хамес Родригес, 58), Кардона (Барриос, 86), Лерма, Куэльяр, Фалькао (Д.Сапата, 66), Диас.

Парагвай: Фернандес, Пирис, Гомес, Алонсо, Арсамендия, Р.Рохас (Итурбе, 63), Альмирон, Р.Санчес, М.Рохас (Домингес, 46), Кардосо, Гонсалес (Ромеро, 82).

Предупреждения: Борха, 29. Лукуми, 42. Арсамендия, 49.

Судья: Каррильо (Перу).

23 июня. Салвадор. Стадион "Fonte Nova Arena".