Финальный матч Кубка Америки 2024 года между сборными Аргентины и Колумбии пройдет 15 июля в Майами (штат Флорида, США). Встреча на арене «Хард Рок Стэдиум» начнется в 03.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию финала Кубка Америки Аргентина — Колумбия можно будет по подписке в онлайн-сервисе Okko. Начало прямого эфира в 03.00 мск. Игру прокомментируют Владимир Стогниенко и Гало Фернандес. В матч-центре «СЭ» следите за формальными событиями решающего поединка Копа Америка.

Сборная Колумбии с главным тренером Нестором Лоренсо в четвертьфинале выиграла у Панамы (5:0), а в 1/2 финала турнира одержала победу над Уругваем (1:0). В плей-офф сборная Аргентины под руководством Лионеля Скалони в 1/4 финала Кубка Америки-2024 прошла в серии пенальти Эквадор (1:1, пенальти — 4:2), а в полуфинале команда Лионеля Месси победила Канаду (2:0).

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