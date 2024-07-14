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Сегодня, 15:30

Аргентина — Колумбия: прямая трансляция финала Кубка Америки начнется в 2.50

Аргентина и Колумбия сыграют в финале Кубка Америки 15 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Анхель Ди Мария.
Фото AFP

Сборные Аргентины и Колумбии встретятся в финале Кубка Америки в ночь на 15 июля. Игра пройдет на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами (штат Флорида, США) и начнется в 03.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи Аргентина — Колумбия можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Видетрансляцию в прямом эфире покажут в онлайн-кинотеатре «Окко Спорт» по платной подписке.

В истории очных противостояний команды встречались 40 раз. Аргентинцы одержали 20 побед, колумбийцы были сильнее 9 раз. Еще 11 игр завершились вничью.

Прогноз и ставка на матч Аргентина — Колумбия читайте в нашем материале.

Кубок Америки. Финал
15 июл, 03:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Аргентина
Колумбия

Кубок Америки по футболу: таблица, календарь и результаты в актуальном виде, новости и материалы

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Колумбии по футболу
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