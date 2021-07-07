Сборная Аргентины открыла счет в матче 1/2 финала Кубка Америки против Колумбии.

Голом на 8-й минуте встречи отметился нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Ассистировал ему капитан аргентинцев Лионель Месси.

#CopaAm?rica ?



?Gran combinaci?n! Lionel Messi se la cedi? a Lautaro Mart?nez para el 1-0 de Argentina en Brasilia



?? Argentina ? Colombia ??#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/u7A9teS9HO — Copa Am?rica (@CopaAmerica) July 7, 2021

Победитель встретится в финале со сборной Бразилии, а проигравший сыграет за 3-е место с командой Перу. Матчи состоятся 11 и 10 июля соответственно.