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Аргентина — Колумбия: Мартинес с передачи Месси открыл счет

04:09

Сборная Аргентины открыла счет в матче 1/2 финала Кубка Америки против Колумбии.

Голом на 8-й минуте встречи отметился нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Ассистировал ему капитан аргентинцев Лионель Месси.

Победитель встретится в финале со сборной Бразилии, а проигравший сыграет за 3-е место с командой Перу. Матчи состоятся 11 и 10 июля соответственно.

Аргентина — Колумбия

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Евгений Козинов все материалы автора

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