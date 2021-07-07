Аргентина — Колумбия: Мартинес с передачи Месси открыл счет
04:09
Сборная Аргентины открыла счет в матче 1/2 финала Кубка Америки против Колумбии.
Голом на 8-й минуте встречи отметился нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Ассистировал ему капитан аргентинцев Лионель Месси.
Победитель встретится в финале со сборной Бразилии, а проигравший сыграет за 3-е место с командой Перу. Матчи состоятся 11 и 10 июля соответственно.
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