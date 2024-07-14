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Аргентина — Колумбия: кто победит в финале Кубка Америки — коэффициенты и прогноз экспертов 15 июля

Аргентина сыграет с Колумбией в финале Кубка Америки 15 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Хамес Родригес.
Фото AFP

Аргентина и Колумбия сыграют в финальном матче Кубка Америки в ночь на 15 июля. Игра состоится на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами (США). Начало — в 03.00 мск.

Экс-нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко считает, что выиграет Аргентина.

«Да, Колумбия показала очень хорошие и сильные результаты. Прекрасный турнир проводит вернувшийся в форму Хамес Родригес, Луис на фланге ему помогает. Но Аргентина все равно выше уровень имеет. Это все еще сильнейшая сборная, способная на равную борьбу и с топовыми европейскими соперниками. Так что тут верю в еще один трофей для команды Скалони», — цитирует Павлюченко vseprosport.ru.

Спортивный журналист Карен Адамян дал свой прогноз на финал.

«Аргентина подходит к предстоящему финалу в статусе главного фаворита, что неудивительно, ведь «Альбиселесте» — действующие чемпионы мира и победители последнего розыгрыша Кубка Америки. Однако списывать Колумбию со счетов я бы не стал. Коллектив Нестора Лоренсо уже доказал, что может доставить проблемы любой команде, будь то Бразилия или Уругвай. К тому же это финал, в котором случиться может что угодно. Впрочем, я думаю, что «Альбиселесте» найдут ключ к воротам колумбийцев. На этой Копе подопечным Лионеля Скалони не раз удавалось взломать даже самые крепкие оборонительные редуты соперника, благодаря чему аргентинцы в каждом из матчей одержали победу как минимум в одном из таймов», — сказал Адамян «СЭ».

Букмекеры на победу сборной Аргентины предлагают котировку 2.25, успех колумбийцев оценивается в 3.85.

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Колумбии по футболу
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