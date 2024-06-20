Аргентина сыграет с Канадой в матче открытия Кубка Америки-2024 в ночь с 20 на 21 июня. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте, штат Джорджия (США). Стартовый свисток прозвучит в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи Аргентина — Канада будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России трансляцию игры можно смотреть на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке. Начало эфира — в 02.00 мск.

Аргентинская сборная является действующим чемпионом турнира. В 2021 году в решающем матче бело-голубые обыграли Бразилию с минимальным счетом — 1:0. Автором единственного гола стал Анхель Ди Мария.

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