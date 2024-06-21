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Сегодня, 02:06

Месси и Ди Мария выйдут в стартовом составе сборной Аргентины на матч открытия Кубка Америки-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лионель Месси на предматчевой разминке.
Фото Global Look Press

Сборные Аргентины и Канады объявили стартовые составы на матч открытия Кубка Америки-2024. Игра начнется в 3.00 по московскому времени.

Аргентина: Мартинес, Молина, Ромеро, Мартинес, Акунья, Де Пауль, Паредес, Макаллистер, Альварес, Ди Мария, Месси.

Канада: Крепо, Джонстон, Бомбито, Корнелиус, Дэйвис, Коне, Эуштакиу, Бьюкенен, Миллар, Дэвид, Ларин.

Кубок Америки-2024 в этом году проходит в США. Турнир завершится 14 июля.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Канады по футболу
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