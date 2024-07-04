Аргентина сыграет с Эквадором в матче 1/4 финала Кубка Америки в ночь с 4 на 5 июля. Матч пройдет на стадионе «NRG Стэдиум» в Хьюстоне (штат Техас, США) и начнется в 04.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния Аргентина — Эквадор можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

В групповом этапе аргентинская сборная набрала 9 очков и возглавила квартет А. Эквадорцы с 4-мя баллами расположились на 2-й строчке группы В.

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