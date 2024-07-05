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Сегодня, 11:47

Аргентина — Эквадор: видеообзор матча 1/4 финала Кубка Америки

Руслан Минаев
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Сборная Аргентины выиграла у команды Эквадора в 1/4 финала Кубка Америки — 1:1, серия пенальти — 4:2.

Аргентинский защитник Лисандро Мартинес на 35-й минуте встречи открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме.

В начале второй половины в ворота аргентинцев арбитр назначил пенальти, но Эннер Валенсия не смог его реализовать. Отыграться эквадорцам удалось лишь на 2-й добавленной минуте — отличился Кевин Родригес.

В полуфинале Кубка Америки Аргентина сыграет с победителем матча Венесуэла — Канада.

Сборная Аргентины по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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