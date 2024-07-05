Аргентина — Эквадор: видеообзор матча 1/4 финала Кубка Америки
Сборная Аргентины выиграла у команды Эквадора в 1/4 финала Кубка Америки — 1:1, серия пенальти — 4:2.
Аргентинский защитник Лисандро Мартинес на 35-й минуте встречи открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме.
В начале второй половины в ворота аргентинцев арбитр назначил пенальти, но Эннер Валенсия не смог его реализовать. Отыграться эквадорцам удалось лишь на 2-й добавленной минуте — отличился Кевин Родригес.
В полуфинале Кубка Америки Аргентина сыграет с победителем матча Венесуэла — Канада.
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