Сборная Аргентины сыграет с командрй Эквадора в матче 1/4 финала Кубка Америки в ночь с 4 на 5 июля. Матч пройдет на стадионе «NRG Стэдиум» в Хьюстоне (штат Техас, США). Начало — в 04.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния Аргентина — Эквадор можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию матча Кубка Америки покажут на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

Сборная Аргентины с главным тренером Лионелем Скалони набрала 9 очков и выиграла группу А Копа Америка 2024. Сборная Эквадора Феликса Санчеса стала второй в квартете B с 4 баллами.

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