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Аргентина — Эквадор: смотреть трансляцию матча Кубка Америки

Матч 1/4 финала Кубка Америки Аргентина — Эквадор начнется в 04:00 5 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты сборной Аргентины.
Фото Global Look Press

Сборная Аргентины сыграет с командрй Эквадора в матче 1/4 финала Кубка Америки в ночь с 4 на 5 июля. Матч пройдет на стадионе «NRG Стэдиум» в Хьюстоне (штат Техас, США). Начало — в 04.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния Аргентина — Эквадор можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию матча Кубка Америки покажут на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

Сборная Аргентины с главным тренером Лионелем Скалони набрала 9 очков и выиграла группу А Копа Америка 2024. Сборная Эквадора Феликса Санчеса стала второй в квартете B с 4 баллами.

Кубок Америки по футболу: таблица, календарь и результаты в актуальном виде, новости и материалы

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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