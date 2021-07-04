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Аргентина — Эквадор: Паредес и Месси выйдут с первых минут, Нобоа остался в запасе

03:55
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Аргентина и Эквадор определились с составами команд на 1/4 финала Кубка Америки.

В запасе эквадорцев остался полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа.

Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Пеццела, Отаменди, Акунья, Паредес, Де Пауль, Ло Чельсо, Месси, Гонсалес, Л. Мартинес.

Эквадор: Галиндес, Арболеда, Эступиньян, Анх.Пресиадо, Хинкапье, Франко, Мена, Мендес, Груэсо, Паласиос, Валенсия.

Матч пройдет 4 июля и начнется в 4:00 мск. Победитель встречи в полуфинале сыграет с Колумбией, которая ранее обыграла Уругвай.

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Сергей Разин все материалы автора

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