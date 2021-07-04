Аргентина — Эквадор: Паредес и Месси выйдут с первых минут, Нобоа остался в запасе
03:55
Аргентина и Эквадор определились с составами команд на 1/4 финала Кубка Америки.
В запасе эквадорцев остался полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа.
Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Пеццела, Отаменди, Акунья, Паредес, Де Пауль, Ло Чельсо, Месси, Гонсалес, Л. Мартинес.
Эквадор: Галиндес, Арболеда, Эступиньян, Анх.Пресиадо, Хинкапье, Франко, Мена, Мендес, Груэсо, Паласиос, Валенсия.
Матч пройдет 4 июля и начнется в 4:00 мск. Победитель встречи в полуфинале сыграет с Колумбией, которая ранее обыграла Уругвай.
Читайте также
Саутгейт: «У нас есть потрясающая возможность войти в историю, ведь Англия никогда не была в финале Евро»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю