Аргентина и Эквадор определились с составами команд на 1/4 финала Кубка Америки.

В запасе эквадорцев остался полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа.

Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Пеццела, Отаменди, Акунья, Паредес, Де Пауль, Ло Чельсо, Месси, Гонсалес, Л. Мартинес.

Эквадор: Галиндес, Арболеда, Эступиньян, Анх.Пресиадо, Хинкапье, Франко, Мена, Мендес, Груэсо, Паласиос, Валенсия.

Матч пройдет 4 июля и начнется в 4:00 мск. Победитель встречи в полуфинале сыграет с Колумбией, которая ранее обыграла Уругвай.