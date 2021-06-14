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Месси и Паредес в стартовом составе Аргентины на матч с Чили

23:19
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Стали известны стартовые составы команд на матч Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили.

Аргентина: Мартинес, Монтиэль, Мартинес Куарта, Отаменди, Тальяфико, Де Пауль, Паредес, Ло Сельсо, Месси, Мартинес, Гонсалес.

Чили: Браво, Исла, Медель, Марипан, Мена, Видаль, Пульгар, Арангис, Менесес, Паласиос, Варгас.

Матч начнется в полночь по московскому времени.

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