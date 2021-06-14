Месси и Паредес в стартовом составе Аргентины на матч с Чили
23:19
Стали известны стартовые составы команд на матч Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили.
Аргентина: Мартинес, Монтиэль, Мартинес Куарта, Отаменди, Тальяфико, Де Пауль, Паредес, Ло Сельсо, Месси, Мартинес, Гонсалес.
Чили: Браво, Исла, Медель, Марипан, Мена, Видаль, Пульгар, Арангис, Менесес, Паласиос, Варгас.
Матч начнется в полночь по московскому времени.
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