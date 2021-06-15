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Сборная Аргентины сыграла вничью с Чили на Кубке Америки

01:58
15 июня. Кубок Америки. Аргентина — Чили — 1:1. Фото Twitter
15 июня. Кубок Америки. Аргентина — Чили — 1:1. Фото Twitter
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Сборная Аргентины в матче Кубка Америки сыграла вничью с Чили со счетом 1:1.

На гол Лионеля Месси со штрафного чилийцы ответили точным ударом Эдуардо Варгаса, который первым успел на добивание после нереализованного пенальти Артуро Видаля.

В следующем матче группы A Аргентина сыграет против Уругвая 19 июня, Чили днем ранее встретится с Боливией.

Кубок Америки-2021 проходит с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Турнир примут Бразилиа, Куяба, Гояна и Рио-де-Жанейро.

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