Сборная Аргентины сыграла вничью с Чили на Кубке Америки
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Сборная Аргентины в матче Кубка Америки сыграла вничью с Чили со счетом 1:1.
На гол Лионеля Месси со штрафного чилийцы ответили точным ударом Эдуардо Варгаса, который первым успел на добивание после нереализованного пенальти Артуро Видаля.
В следующем матче группы A Аргентина сыграет против Уругвая 19 июня, Чили днем ранее встретится с Боливией.
Кубок Америки-2021 проходит с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Турнир примут Бразилиа, Куяба, Гояна и Рио-де-Жанейро.
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