Сборная Аргентины сыграла вничью с Чили на Кубке Америки

Сборная Аргентины в матче Кубка Америки сыграла вничью с Чили со счетом 1:1.

На гол Лионеля Месси со штрафного чилийцы ответили точным ударом Эдуардо Варгаса, который первым успел на добивание после нереализованного пенальти Артуро Видаля.

В следующем матче группы A Аргентина сыграет против Уругвая 19 июня, Чили днем ранее встретится с Боливией.

Кубок Америки-2021 проходит с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Турнир примут Бразилиа, Куяба, Гояна и Рио-де-Жанейро.