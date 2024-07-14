Ди Мария: «После всего, чего я добился со сборной Аргентиной, я могу спокойно попрощаться»

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария заявил, что не поменял своего решения по поводу завершения карьеры в национальной команде после Кубка Америки-2024.

«Мое решение принято. Раньше некоторые люди хотели, чтобы я ушел, а теперь они хотят, чтобы я продолжил. После всего, чего я смог добиться с командой, я могу спокойно с ней попрощаться. Хотя, с другой стороны, мне больно, потому что сборная — это место, где я чувствую себя самым счастливым. Когда ты надеваешь футболку Аргентины, ты думаешь только о защите своей страны. Я отдавал за Аргентину все силы на протяжении 15 лет, и многие молодые игроки заслуживают возможности носить эту футболку. Пришло время отойти. Я хочу узнать, есть ли жизнь вне футбола», — приводит слова Ди Марии L'Equipe.

На счету 36-летнего футболиста 144 матча за сборную Аргентины, в которых он забил 31 гол. В составе «Альбиселесте» он стал чемпионом мира 2022 года и обладателем Кубка Америки в 2021 году.

В 2024 году Аргентина в финале Кубка Америки сыграет с Колумбией. Матч пройдет в ночь на 15 июля.