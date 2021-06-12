Алексис Санчес не сыграет на групповом этапе Кубка Америки

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес не поможет своей команде на групповой стадии Кубка Америки, стартующего в ночь с воскресенья на понедельник. У него выявлена мышечная травма, сообщает ESPN.

Точные сроки восстановления футболиста не называются, но при этом указано, что ближайшие четыре игры форвард точно пропустит.

Соперниками сборной Чили на групповом этапе Кубка Америки будут команды Аргентины, Боливии, Уругвая и Парагвая.