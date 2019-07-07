Агуэро рассказал, как Месси отреагировал на удаление

Форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро - об удалении Лионеля Месси в матче за третье место на Кубке Америки против сборной Чили (2:1).

- Он чувствовал себя странно из-за этой ситуации и из-за того, что случилось в матче с Бразилией, - цитирует Агуэро TyC Sports. - И также из-за того, что сказал ВАР и того, что он был удален. Он не был зол, но он чувствовал себя странно из-за того, что происходит в КОНМЕБОЛ. Наша реакция? Мы только протестовали и смотрели друг на друга. Я только бежал, больше ничего.

На 37-й минуте Месси был удален вместе с чилийцем Гари Меделем.

Скандальное удаление Месси. Зачем нужен такой ВАР?