Агуэро будет вызван в сборную Аргентины впервые с ЧМ-2018

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро будет включен в расширенный состав сборной Аргентины на Кубок Америки-2019, информирует Reuters. Список из 40 игроков будет объявлен в среду, 15 мая. Финальная заявка из 23 футболистов будет названа через две недели.

Напомним, что игрок не получал вызов в национальную команду с чемпионата мира – 2018. По данным издания, высокая результативность игрока стала причиной приглашения в сборную. В текущем сезоне он забил 32 гола в 46 матчах.

Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. На групповом этапе Аргентина сыграет с Колумбией, Парагваем и Катаром.