Вратарь сборной Новой Зеландии считает Дзюбу лучшим российским игроком

Вратарь сборной Новой Зеландии Стефан Маринович подчеркнул, что команда на Кубке конфедераций-2017 постарается создать максимум проблем соперникам. Новозеландцы примут участие в матче открытия против сборной России 17 июня. По словам Мариновича, самым опасным игроком российской команды является Артем Дзюба. Напомним, что форвард "Зенита" из-за травмы пропустит турнир.

- Я жду три очень тяжелых матча на групповом этапе от команд, которые, как я уверен, хотят выйти в полуфинал Кубка конфедераций, - цитирует gazeta.ru Мариновича. - И наша главная цель на этом турнире – неожиданно огорчить их.

Эта поездка в Россию станет первой в моей жизни. Однако я очень открытый человек, и с нетерпением жду момента, чтобы окунуться в другую культуру.

Матч против сборной России? Я ожидаю очень тяжелую игру в физическом плане. Что касается лучшего игрока в вашей команде, наверное, это Артем Дзюба. Но, по-моему, на Кубке конфедераций он не сыграет.

Мы сыграем против Мексики, Португалии и России. Сильнейшую команду я назвать не могу. Ваша сборная сыграет дома, что может стать огромным преимуществом для нее. Португалия привезет на турнир свою главную звезду – Криштиану Роналду. А Мексика всегда была для нас очень сложным соперником.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Новой Зеландии