Виталий Мутко: "Вопрос телетрансляций Кубка конфедераций на стадии завершения"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что вопрос продажи прав на телетрансляции матчей Кубка конфедераций-2017 должен быть решен в ближайшее время. Турнир стартует 17 июня.
- Россия готова к Кубку конфедераций?
- Абсолютно. Все идет по графику. Скоро начнут приезжать команды. Приглашаю болельщиков на стадионы. Считаю, что этот турнир - шанс для нашей молодой команды повысить интерес к футболу в стране. У нас очень интересный, грамотный, перспективный тренер. Он знает, что делает. Нужно дать ему время.
- Есть новости по правам на телетрансляции?
- Сегодня разговаривал с президентом ФИФА. Вопрос на стадии завершения переговоров. Осталось согласовать контракт. Вот-вот это должно произойти. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)
igorx70
На стадии завершения-все друг друга послали далеко.
21:36 6 июня
Костариканец!
Олень, кубок уже через 11 дней!!! Че, ТВшкам делать? Программу передач перекраивать если что?
21:02 6 июня
Andrey6201
Ага, вот-вот, числа так 10 июля
20:37 6 июня