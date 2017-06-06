18:28 6 июня | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Виталий Мутко: "Вопрос телетрансляций Кубка конфедераций на стадии завершения"

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Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что вопрос продажи прав на телетрансляции матчей Кубка конфедераций-2017 должен быть решен в ближайшее время. Турнир стартует 17 июня. 

- Россия готова к Кубку конфедераций?

- Абсолютно. Все идет по графику. Скоро начнут приезжать команды. Приглашаю болельщиков на стадионы. Считаю, что этот турнир - шанс для нашей молодой команды повысить интерес к футболу в стране. У нас очень интересный, грамотный, перспективный тренер. Он знает, что делает. Нужно дать ему время. 

- Есть новости по правам на телетрансляции?

- Сегодня разговаривал с президентом ФИФА. Вопрос на стадии завершения переговоров. Осталось согласовать контракт. Вот-вот это должно произойти.  (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)

Кубок конфедераций-2017. Календарь 

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (3)
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igorx70

На стадии завершения-все друг друга послали далеко.

21:36 6 июня

Костариканец!

Олень, кубок уже через 11 дней!!! Че, ТВшкам делать? Программу передач перекраивать если что?

21:02 6 июня

Andrey6201

Ага, вот-вот, числа так 10 июля

20:37 6 июня