Виталий Мутко: "Вопрос телетрансляций Кубка конфедераций на стадии завершения"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что вопрос продажи прав на телетрансляции матчей Кубка конфедераций-2017 должен быть решен в ближайшее время. Турнир стартует 17 июня.

- Россия готова к Кубку конфедераций?

- Абсолютно. Все идет по графику. Скоро начнут приезжать команды. Приглашаю болельщиков на стадионы. Считаю, что этот турнир - шанс для нашей молодой команды повысить интерес к футболу в стране. У нас очень интересный, грамотный, перспективный тренер. Он знает, что делает. Нужно дать ему время.

- Есть новости по правам на телетрансляции?

- Сегодня разговаривал с президентом ФИФА. Вопрос на стадии завершения переговоров. Осталось согласовать контракт. Вот-вот это должно произойти. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)

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