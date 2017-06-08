Виталий Мутко: "Москва проведет на самом высоком уровне и Кубок конфедераций, и чемпионат мира"

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко высоко оценил подготовку Москвы к приему матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира-2018. По его словам, российская столица является основным городом проведения двух крупнейших футбольных соревнований.

– Нет сомнений, что Москва проведет на самом высоком уровне и Кубок конфедераций, и чемпионат мира, – цитирует ТАСС Мутко. – Хотел бы вас проинформировать, что уже команды начинают прибывать, первой прибыла сборная Чили. Никаких вопросов с приемом, прохождением в московском транспортном узле не возникло.