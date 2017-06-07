Виктор Васин: "Чилийцы играют в клубах, которые с российскими не сравнить"

Защитник сборной России Виктор Васин отметил, что игроки сборной Чили играют в клубах, которые не сравнить с российскими. Он также добавил, что у него уже есть взаимопонимание с защитниками Георгием Джикией и Федором Кудряшовым.
– Чили – очень серьезный соперник, – отметил Васин. - Люди там играют в клубах, которые с российскими не сравнить. Нам нужно сыграть организованно. Наш шанс – именно в командной игре.
На Кубке конфедераций мы должны стремиться к максимальному результату. В тройке с Джикией и Кудряшовым у нас уже есть взаимопонимание. (Филипп ПАПЕНКОВ)
9 июня россияне в рамках подготовки к Кубку конфедераций проведут товарищеский матч со сборной Чили. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.
Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
- Виктор Васин
- Федор Кудряшов
- Сборная России (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Новой Зеландии (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Чили (футбол)
- Георгий Джикия
coxo
у них только видаль(30лет) за баварию играет+вратарь в англ МС и еще кто-то за итал Интер,остальные -за местные клубы какой там звездный состав
18:59 7 июня
Рога и копыта
Хочется посмотреть всё таки на мотивированных, быстрых чилийцев. Нужно нашим, чтобы их попихали как следует. Так понятней будет, что сборная сейчас представляет из себя (ну мало ли=) ).
15:41 7 июня
marksan
Васин! Ты в своём прошлом разберись, оракул! В своём чемпионате не привози голов! А ты про зарубежных лопочешь! Звездой стал после автогола?
15:35 7 июня