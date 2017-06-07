19:59 7 июня | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

В заявке сборной России на Кубок конфедераций пятеро спартаковцев

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Тренерский штаб сборной России, как сообщал "СЭ", определился с окончательным составом на Кубок конфедераций-2017Отметим, что большинство игроков национальной команды представляют "Спартак" - 5 человек, четыре футболиста были вызваны из "Ростова", по три - из ЦСКА, "Краснодара" и "Локомотива", по два - из "Зенита" и "Рубина" и один человек представляет тульский "Арсенал".

"Спартак" - 5 (Георгий ДЖИКИЯИлья КУТЕПОВДенис ГЛУШАКОВДмитрий КОМБАРОВАлександр САМЕДОВ)

"Ростов" - 4 (Федор КУДРЯШОВАлександр ЕРОХИНАлександр БУХАРОВДмитрий ПОЛОЗ)

ЦСКА - 3 (Игорь АКИНФЕЕВВиктор ВАСИНАлександр ГОЛОВИН)

"Краснодар" - 3 (Роман ШИШКИНЮрий ГАЗИНСКИЙФедор СМОЛОВ)

"Локомотив" - 3 (ГИЛЬЕРМЕАлексей МИРАНЧУК, Дмитрий ТАРАСОВ

"Зенит" - 2 (Юрий ЖИРКОВИгорь СМОЛЬНИКОВ)

"Рубин" - 2 (Руслан КАМБОЛОВМаксим КАНУННИКОВ)

"Арсенал" - 1 (Владимир ГАБУЛОВ)

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (15)
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old grumbler

Какой чемпион - такая и сборная...

23:19 7 июня

igogohruhru

Теперь можно сказать что в сборной пристствует спартаковский дух. Ну или дУхи

22:46 7 июня

Millwall82

удачи сборным других стран, против нашей сброДной. 4 место) алилуя.

22:19 7 июня

Хряк

Трёх из конюшни можно не брать. Двух из бомжатни тоже .

22:18 7 июня

зенит-супер-чемпион

свиносбродной капут.

22:13 7 июня

shpasic

главное, чтобы в составе наших соперников не было игроков тульского Арсенала теперь.

22:07 7 июня

old grumbler

Оказывается все предыдущие годы Спартак саботировал сборную и не готовил для нее игроков!!! Но теперь он вернулся и мы должны пасть ниц перед поступью героев - они снизошли до сборной России вот это поступок...

22:05 7 июня

old grumbler

Ну теперь мы точно чемпионы - ведь Спартаковцы выходят только побеждать!!! Ура мы чемпионы...(правда остальные этого не знают...)

21:55 7 июня

resifi

Я конечно понимаю что СЭ проспартаковское издание, но это уже слишком!!!!!

20:56 7 июня

баламошка

shpasic баламошка, которых не было: Лунёв, Анюков, Дзюба и т.д.)////////////////Да! Именно эта сволота во всём и виновата!) Сталина на них нет!

20:35 7 июня

shpasic

баламошка, которых не было: Лунёв, Анюков, Дзюба и т.д.)

20:34 7 июня

Гетеродин

Слабейший состав сборной.

20:29 7 июня

баламошка

shpasic ну, если провалимся на КК - понятно, кого винить!//////////////Согласен. Во всём, как обычно, будут виноваты бомжи.

20:28 7 июня

shpasic

ну, если провалимся на КК - понятно, кого винить!

20:18 7 июня

marksan

Из них, как минимум, двое блатных!

20:09 7 июня