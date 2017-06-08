Утверждены составы всех команд на Кубок конфедераций-2017

Все восемь сборных, принимающих участие в Кубке конфедераций-2017, представили окончательные заявки, информирует пресс-служба ФИФА.

Турнир, в котором участвуют победители континентальных соревнований, а также действующие чемпионы мира и сборная страны-хозяйки чемпионата мира, пройдет в четырех российских городах, Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи, с 17 июня по 2 июля.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017 - Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Состав сборной Австралии:

Вратари: Дэнни Вукович ("Сидней"), Митчелл Лангерак ("Штутгарт", Германия), Мэтью Райан ("Генк", Бельгия);

Защитники: Азиз Бехич ("Бурсаспор", Турция), Милош Дегенек ("Иокогама Ф. Маринос", Япония), Дилан Макгоуэн ("Пасуш де Феррейра", Португалия), Райан Макгоуэн ("Гуйчжоу Чжичэн", Китай), Бейли Райт ("Бристоль Сити", Англия), Трент Сейнсбери ("Интер", Италия), Брэд Смит ("Борнмут", Англия);

Полузащитники: Джексон Ирвин ("Бертон Альбион", Англия), Миле Йединак ("Астон Вилла", Англия), Массимо Луонго ("КПР", Англия), Марк Миллиган ("Бани Яс", ОАЭ), Аарон Муй ("Хаддерсфилд Таун", Англия), Том Рогич ("Селтик", Шотландия), Джеймс Троизи ("Мельбурн Виктори"), Айдин Хрустич ("Гронинген", Голландия);

Нападающие: Робби Круз (свободный агент), Тим Кэйхилл ("Мельбурн Сити"), Мэттью Леки ("Ингольштадт", Германия), Джейми Макларен ("Дармштадт", Германия), Томи Юрич ("Люцерн", Швейцария).

Состав сборной Камеруна:

Вратари: Фабрис Ондоа ("Севилья Атлетико", Испания), Андре Онана ("Аякс", Голландия), Жорж Бокве ("Мьендален", Норвегия);

Защитники: Эрнест Мабука ("Жилина", Словакия), Коллинз Фэ ("Стандард", Бельгия), Мишель Нгаде-Нгаджуи ("Славия", Чехия), Адольф Тейку ("Сошо", Франция), Амбруаз Ойонго ("Монреаль Импакт", США), Жонатан Нгвем ("Прогрессу ду Самбизанга", Ангола), Жером Гиоата ("Паниониос", Греция), Люсьен Овона ("Алькоркон", Испания);

Полузащитники: Себастьян Сиани ("Остенде", Бельгия), Арно Джум ("Хартс", Шотландия), Жорж Манджек ("Метц", Франция), Андре-Франк Замбо ("Марсель", Франция);

Нападающие: Кристиан Бассогог ("Хэнань Цзянье", Китай), Карл Токо ("Анже", Франция), Оливье Бумаль ("Панатинаикос", Греция), Жак Зуа ("Кайзерслаутерн", Германия), Венсан Абубакар ("Бешикташ", Турция), Бенжамен Муканджо ("Лорьян", Франция), Робер Ндип Тамбе ("Спартак" Трнава, Словакия), Николя Нгамале ("Альтах", Австрия).

Состав сборной Чили:

Вратари: Клаудио Браво ("Манчестер Сити", Англия), Джонни Эррера ("Универсидад де Чили"), Кристофер Тоселли ("Универсидад Католика");

Защитники: Энцо Роко ("Крус Асул", Мексика), Маурисио Исла ("Кальяри", Италия), Эухенио Менья ("Спорт Ресиф", Бразилия), Франсиско Сильва ("Крус Асул", Мексика), Гари Медель ("Интер", Италия), Пауло Диас ("Сан-Лоренцо", Аргентина), Гонсало Хара ("Универсидад де Чили");

Полузащитники: Чарльз Арангис ("Байер", Германия), Жан Босежур ("Универсидад де Чили"), Артуро Видаль ("Бавария", Германия), Фелипе Гутьеррес ("Интернасьонал", Бразилия), Хосе Педро Фуэнсалида ("Универсидад Католика"), Пабло Эрнандес, Марсело Диас (оба - "Сельта", Испания);

Нападающие: Леонардо Валенсия ("Палестино"), Эдуардо Варгас ("Тигре", Мексика), Мартин Родригес ("Крус Асул", Мексика), Алексис Санчес ("Арсенал", Англия), Эдсон Пуч ("Некакса", Мексика), Ангьело Сагал ("Хуачипато").

Состав сборной Германии:

Вратари – Кевин Трапп ("ПСЖ", Франция), Бернд Лено ("Байер"), Марк-Андре тер Штеген("Барселона", Испания);

Защитники - Маттиас Гинтер ("Боруссия" Д), Йонас Хектор ("Кельн"), Беньямин Хенрикс ("Байер"),Джошуа Киммих ("Бавария"), Шкодран Мустафи ("Арсенал", Англия), Марвин Платтенхардт("Герта"), Антонио Рюдигер ("Рома", Италия), Никлас Зюле ("Хоффенхайм");

Полузащитники - Эмре Джан ("Ливерпуль", Англия), Керем Демирбай ("Хоффенхайм"), Диего Демме ("Лейпциг"), Юлиан Дракслер ("ПСЖ", Франция), Леон Горецка ("Шальке"), Себастьян Руди("Хоффенхайм"), Ларс Штиндль ("Боруссия" М), Лерой Сане ("Манчестер Сити", Англия);

Нападающие - Юлиан Брандт ("Байер"), Сандро Вагнер ("Хоффенхайм"), Тимо Вернер ("Лейпциг"),Амин Юнес ("Аякс", Голландия).

Состав сборной Мексики:

Вратари: Гильермо Очоа ("Гранада", Испания), Альфредо Талавера ("Толука"), Родольфо Кота ("Гвадалахара");

Защитники: Нестор Араухо ("Сантос Лагуна"), Карлос Сальседо ("Фиорентина", Италия), Луис Рейес, Рафаэль Маркес (Оба - "Атлас"), Диего Рейес ("Эспаньол", Испания), Эктор Морено ("Байер", Германия);

Полузащитники: Хонатан Дос Сантос ("Вильярреал", Испания), Мигель Лаюн, Хесус Корона, Эктор Эррера (Все - "Порту", Португалия), Джовани Дос Сантос ("Лос-Анджелес Гэлакси", США), Карлос Вела ("Реал Сосьедад", Испания), Андрес Гуардадо (ПСВ, Голландия), Хавьер Акино ("Тигрес"), Освальдо Аланис ("Гвадалахара");

Нападающие: Марко Фабиан ("Айнтрахт", Германия), Рауль Хименес ("Бенфика", Португалия), Хавьер Эрнандес ("Байер", Германия), Орибе Перальта ("Америка"), Ирвинг Лосано ("Пачука").

Состав сборной Новой Зеландии:

Вратари: Глен Мосс ("Ньюкасл Джетс"), Стефан Маринович ("Унтерхахинг"), Тамати Уильямс ("Валвейк").

Защитники: Томми Смит ("Ипсвич"), Сэм Бразертон ("Сандерленд"), Сторм Ру ("Сентрал Кост Маринерс"), Михаэл Боксолл ("Суперспорт Юнайтед"), Кип Колви ("Сан-Хосе Эртквейс"), Темистоклис Цимополутос ("Яннина"), Эндрю Дюрант, Томас Дойл (оба - "Веллингтон Феникс"), Деклан Винне ("Ванкувер") Дэн Ингем ("Брисбен Роар").

Полузащитники: Клейтон Льюис ("Окленд"), Майкл Макглинчи, Алекс Артур Руфер (оба - "Веллингтон Феникс"), Райан Томас ("Зволле"), Билл Туилома ("Марсель"), Марко Рохас ("Мельбурн Виктори").

Нападающие: Монти Марк Паттерсон ("Ипсвич"), Шейн Смелц ("Борнео"), Крис Вуд ("Лидс"), Коста Барбарусес (свободный агент).

Состав сборной Португалии:

Вратари Руй Патрисиу ("Спортинг"), Бету ("Спортинг"), Жозе Са ("Порту");

Защитники Седрик Суариш ("Саутгемптон", Англия), Нелсон Семеду ("Бенфика"), Пепе ("Реал", Испания), Бруну Алвеш ("Рейнджерс", Шотландия), Жозе Фонти ("Вест Хэм", Англия), Луиш Нету ("ЗЕНИТ", Россия), Элизеу ("Бенфика"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Д, Германия);

Полузащитники Данилу Перейра ("Порту"), Виллиам Карвалью ("Спортинг"), Жоау Моутинью ("Монако", Франция), Андре Гомиш ("Барселона", Испания), Адриен Силва ("Спортинг"), Луиш Мигел Пиззи ("Бенфика");

Нападающие Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Англия), Желсон Мартинш ("Спортинг"), Рикарду Куарежма ("Бенфика"), Криштиану Роналду ("Реал", Испания), Нани ("Валенсия", Испания), Андре Силва ("Порту").

Состав сборной России:

Вратари 1. Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА), 12. Владимир ГАБУЛОВ ("Арсенал"), 16. ГИЛЬЕРМЕ ("Локомотив");

Защитники 3. Роман ШИШКИН ("Краснодар"), 5. Виктор ВАСИН (ЦСКА), 6. Георгий ДЖИКИЯ ("Спартак"), 10. Руслан КАМБОЛОВ ("Рубин"), 13. Федор КУДРЯШОВ ("Ростов"), 14. Илья КУТЕПОВ ("Спартак");

Полузащитники 2. Игорь СМОЛЬНИКОВ ("Зенит"), 4. Юрий ГАЗИНСКИЙ ("Краснодар"), 8. Денис ГЛУШАКОВ ("Спартак"), 15. Алексей МИРАНЧУК ("Локомотив"), 17. Александр ГОЛОВИН (ЦСКА), 18. Юрий ЖИРКОВ ("Зенит"), 19. Александр САМЕДОВ ("Спартак"), 21. Александр ЕРОХИН ("Ростов"), 22. Дмитрий ТАРАСОВ ("Локомотив"), 23. Дмитрий КОМБАРОВ ("Спартак");

Нападающие 7. Дмитрий ПОЛОЗ ("Ростов"), 9. Федор СМОЛОВ ("Краснодар"), 11. Александр БУХАРОВ ("Ростов"), 20. Максим КАНУННИКОВ ("Рубин").

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