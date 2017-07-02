СКА: "Шайба и лед Марадоне не помеха"

Чемпион мира по футболу-1986, легендарный Диего Марадона посетил "Хоккейный город" в Санкт-Петербурге перед финальным матчем Кубка конфедераций. Аргентинцу подарили именные свитера СКА и сборной России, после чего он вышел на лед и встретился с юными хоккеистами.

"Марадона побывал в "Хоккейном городе" перед финалом Кубка Конфедераций. Шайба вместо мяча и лед вместо газона - легенде не помеха", - говорится в Твиттере СКА.

Напомним, что в финале Кубка встретятся сборные Чили и Германии. Игра начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет прямую онлайн-трансляцию матча