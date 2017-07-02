СКА: "Шайба и лед Марадоне не помеха"

Чемпион мира по футболу-1986, легендарный Диего Марадона посетил "Хоккейный город" в Санкт-Петербурге перед финальным матчем Кубка конфедераций. Аргентинцу подарили именные свитера СКА и сборной России, после чего он вышел на лед и встретился с юными хоккеистами.
"Марадона побывал в "Хоккейном городе" перед финалом Кубка Конфедераций. Шайба вместо мяча и лед вместо газона - легенде не помеха", - говорится в Твиттере СКА.
Напомним, что в финале Кубка встретятся сборные Чили и Германии. Игра начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет прямую онлайн-трансляцию матча
Марадона побывал в "Хоккейном городе" перед финалом Кубка Конфедераций. Шайба вместо мяча и лед вместо газона - легенде не помеха: pic.twitter.com/QFRbTlceDV– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 2 июля 2017 г.
Platinum1991
Мы ПРИВЕТСТВУЕМ Диего в России! Очень рады ПРИЕЗДУ великого кудесника мяча! Диего! Приезжайте к нам ПОЧАЩЕ, а тёплый и дружеский приём мы вам всегда обеспечим! Россия для вас всегда открыта! Мы ВОСХИЩАЕМСЯ вашим футбольным талантом и ставим вас в один ряд с Пеле! Помогите нашим сборникам успешно играть и обучите их своими футбольными финтами! Преподайте нашим сборникам мастер класс футбола и тренировочного процесса. Посетите наши футбольные академии в разных городах! Все будут очень рады! Не торопитесь улетать! В России вам найдётся футбольное дело по душе!!! Вам есть что рассказать и показать нашим детям и взрослым футболистам!!! Желаем вам больших творческих успехов в деле пропаганды и развития футбола у нас в России и во всём Мире!!! Молодцы! Мы вам очень рады и БЛАГОДАРИМ вас за это!!!
22:59 2 июля
nachtman
к сожалению понакупил всех, кроме баламошки...
21:40 2 июля
баламошка
Питер не играет в хоккей. Исторически. Так сложилось. Клюшки в лапах держать не умеют и болотное катание по-лягушачьи (прыжками) тоже не позволяет добиваться успехов.Но пришёл Газпром и всех понакупил. И судей тоже. СКА - позор КХЛ.
21:04 2 июля