Семенов отказался комментировать непопадание в заявку сборной на Кубок конфедераций

Защитник "Терека" Андрей Семенов отказался прокомментировать “СЭ” свое непопадание в итоговую заявку сборной России на домашний Кубок конфедераций. Напомним, что в состав из 23 игроков на турнир, помимо Семенова, не попали защитник Роман Нойштедтер и вратарь Александр Беленов.
- Не хотелось бы комментировать решение тренера, – сказал Семенов.
Отметим, что в расширенном "списке 30" значился вратарь Андрей Лунев ("Зенит"), который из-за травмы был заменен на Габулова. Кроме того из-за различных повреждений из первоначального списка были исключены защитник Мариу Фернандес, полузащитник Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), нападающий Артем Дзюба("Зенит") и хавбек Роман Зобнин ("Спартак").
Если кто-то из окончательного "списка 23" получит травму, то до первого матча можно будет произвести одну замену, в том числе пригласить игрока не из "списка 30".
9 июня россияне в рамках подготовки к Кубку конфедераций проведут товарищеский матч со сборной Чили. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.
Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань). (Павел ГУРЕВИЧ)
Luchezarny
)V(ax Ху из Семёнов? 20:29 ================= ИЗ дас фантастиш ))
20:55 7 июня
Непорочный как ТИ
самые наименее блатные в отличие от асетов
20:48 7 июня
)V(ax
Ху из Семёнов?
20:29 7 июня
РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ
Статья --- БОМБА!!!!!!!!!!! С нетерпением ждём "исчо" более взрывных ---- "нойштед отказался...." и "белен отказался...." !!!!!!!!!!
20:11 7 июня