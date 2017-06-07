Семенов отказался комментировать непопадание в заявку сборной на Кубок конфедераций

Защитник "Терека" Андрей Семенов отказался прокомментировать “СЭ” свое непопадание в итоговую заявку сборной России на домашний Кубок конфедераций. Напомним, что в состав из 23 игроков на турнир, помимо Семенова, не попали защитник Роман Нойштедтер и вратарь Александр Беленов.

- Не хотелось бы комментировать решение тренера, – сказал Семенов.

Отметим, что в расширенном "списке 30" значился вратарь Андрей Лунев ("Зенит"), который из-за травмы был заменен на Габулова. Кроме того из-за различных повреждений из первоначального списка были исключены защитник Мариу Фернандес, полузащитник Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), нападающий Артем Дзюба("Зенит") и хавбек Роман Зобнин ("Спартак").

Если кто-то из окончательного "списка 23" получит травму, то до первого матча можно будет произвести одну замену, в том числе пригласить игрока не из "списка 30".

9 июня россияне в рамках подготовки к Кубку конфедераций проведут товарищеский матч со сборной Чили. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань). (Павел ГУРЕВИЧ)

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России