Сборная Камеруна назвала окончательный состав на Кубок конфедераций-2017, который пройдет в России, сообщает официальный Инстаграм команды. Напомним, что Камерун попал в группу В, где сыграет с командами Чили, Австралии и Германии.

Состав сборной Камеруна:

Вратари: Фабрис Ондоа ("Севилья Атлетико", Испания), Андре Онана ("Аякс", Голландия), Жорж Бокве ("Мьендален", Норвегия);

Защитники: Эрнест Мабука ("Жилина", Словакия), Коллинз Фэ ("Стандард", Бельгия), Мишель Нгаде-Нгаджуи ("Славия", Чехия), Адольф Тейку ("Сошо", Франция), Амбруаз Ойонго ("Монреаль Импакт", США), Жонатан Нгвем ("Прогрессу ду Самбизанга", Ангола), Жером Гиоата ("Паниониос", Греция), Люсьен Овона ("Алькоркон", Испания);

Полузащитники: Себастьян Сиани ("Остенде", Бельгия), Арно Джум ("Хартс", Шотландия), Жорж Манджек ("Метц", Франция), Андре-Франк Замбо ("Марсель", Франция);

Нападающие: Кристиан Бассогог ("Хэнань Цзянье", Китай), Карл Токо ("Анже", Франция), Оливье Бумаль ("Панатинаикос", Греция), Жак Зуа ("Кайзерслаутерн", Германия), Венсан Абубакар ("Бешикташ", Турция), Бенжамен Муканджо ("Лорьян", Франция), Робер Ндип Тамбе ("Спартак" Трнава, Словакия), Николя Нгамале ("Альтах", Австрия).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Камеруна