Сборная Чили проведет первую тренировку в Москве в среду

Сборная Чили, участник Кубка конфедераций-2017 и соперник России по товарищескому матчу, проведет первую тренировку в Москве в Строгино, сообщила корреспонденту "СЭ" пресс-атташе команды Мария Хосе Васконселос. Занятие будет закрытым для журналистов.
Напомним, что сборная Чили прилетела в Москву во вторник. Южноамериканцы приехали в столицу без одной из своих главных звезд - нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, который должен сегодня присоединиться к команде.
Контрольный матч Россия - Чили пройдет в пятницу, 9 июня, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча. На групповом этапе Кубка конфедераций чилийцы встретятся с Германией, Австралией и Камеруном. (Павел ГУРЕВИЧ)
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Чили
Mao11
Чили очень интересная техничная команда, которая обыграет наших гопников миллионщиков. Смотреть всем рекомендую! Все увидят, насколько футболисты от миллионеров отличаются качеством игры их сравнивать просто невозможно. Что бы наши вдруг выиграли у Чили им, как в фильме "Волга Волга" говорится, двадцать лет учиться нужно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16:29 7 июня