Сальваторе Боккетти - Зобнину: "Здоровья, брат!"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти в своем Инстаграме пожелал здоровья одноклубнику и полузащитнику сборной России Роману Зобнину. Футболист получил травму по ходу товарищеского матча против команды Венгрии (3:0). У 23-летнего игрока диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности. Он пропустит порядка 4,5 – 5 месяцев.

– Мы с тобой. Здоровья, брат! Возвращайся скорее на поле! - написал Боккетти.

Мы с тобой. Здоровья, брат! Возвращайся скорее на поле! 💪🏼 Публикация от Salvatore Bocchetti (@salvatorebocchetti) Июн 6 2017 в 9:37 PDT

Зобнин пропустит Кубок конфедераций //

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