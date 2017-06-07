На Кубке конфедераций-2017 в составе сборной России - всего девять человек с Euro-2016

Сегодня сборная России объявила состав команды на Кубок конфедераций-2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля в России. Отметим, что на турнире в составе россиян сыграет всего девять человек, которые принимали участие в чемпионате Европы-2016.
Напомним, что российская команда не смогла выйти из группы В и набрала всего одно очко, сыграв вничью с Англией (1:1). После этого команда проиграла Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3).
Из участников Euro-2016 в сборной остались (позиции - по сайту РФС):
вратари Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА), ГИЛЬЕРМЕ ("Локомотив").
защитник Роман ШИШКИН ("Краснодар");
полузащитники Денис ГЛУШАКОВ ("Спартак"), Александр ГОЛОВИН (ЦСКА), Дмитрий КОМБАРОВ ("Спартак"), Александр САМЕДОВ ("Спартак"), Игорь СМОЛЬНИКОВ ("Зенит").
нападающие Федор СМОЛОВ ("Краснодар").
Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
- Игорь Акинфеев
- Александр Самедов
- Дмитрий Комбаров
- Денис Глушаков
- Локомотив М (футбол)
- Игорь Смольников
- Маринату Гильерме
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Спартак (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Роман Шишкин
- Краснодар
- Сборная Словакии (Футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Новой Зеландии (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Уэльса
- Федор Смолов
- Александр Головин (футбол)
spetrov
Уверен, такая же картина была бы, останься Слуцкий главным тренером. Очевидно, процесс омоложения был сдвинут на после ЧЕ.
21:12 7 июня
футбол>2018
Проклятие Марибора и Тулузы никто не отменял!! Пока эти девять будут в составе-удачи не видать!
21:08 7 июня
shpasic
ну, да, действительно)
20:47 7 июня
Vlad_kz
shpasic что значит "всего"? миллион диванных болельщиков с пивным пузом подписало петицию, чтобы этих девятерых также не было в сборной России. и девять их только из-за "травм" Дзюбы и Дзагоева. а так была бы целая команда. 20:08 -------------------------------------- Дзагоева не было на Евро-2016 по такой же причине, что и сейчас. А команда и так "целая". На официальный матч можно выходить даже ввосьмером, кажется.
20:40 7 июня
Dymanomashina
Все по делу, окромя Беленова. И Габулов, и Гильерме слабее.
20:26 7 июня
Тропическая гемангиома Мовсисяна
рад что ко-ко-ко-корина нет в сборной)))
20:15 7 июня
shpasic
что значит "всего"? миллион диванных болельщиков с пивным пузом подписало петицию, чтобы этих девятерых также не было в сборной России. и девять их только из-за "травм" Дзюбы и Дзагоева. а так была бы целая команда.
20:08 7 июня
coxo
вот этих 9 и не надо было брать вообще уже прославили страну своей бездарностью и бесхребетностью
20:00 7 июня