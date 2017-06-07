19:46 7 июня | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

На Кубке конфедераций-2017 в составе сборной России - всего девять человек с Euro-2016

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Сегодня сборная России объявила состав команды на Кубок конфедераций-2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля в России. Отметим, что на турнире в составе россиян сыграет всего девять человек, которые принимали участие в чемпионате Европы-2016.

Напомним, что российская команда не смогла выйти из группы В и набрала всего одно очко, сыграв вничью с Англией (1:1). После этого команда проиграла Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3).

Из участников Euro-2016 в сборной остались (позиции - по сайту РФС):

вратари Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА), ГИЛЬЕРМЕ ("Локомотив").

защитник Роман ШИШКИН ("Краснодар");

полузащитники Денис ГЛУШАКОВ ("Спартак"), Александр ГОЛОВИН (ЦСКА), Дмитрий КОМБАРОВ ("Спартак"), Александр САМЕДОВ ("Спартак"), Игорь СМОЛЬНИКОВ ("Зенит"). 

нападающие Федор СМОЛОВ ("Краснодар").

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (8)
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spetrov

Уверен, такая же картина была бы, останься Слуцкий главным тренером. Очевидно, процесс омоложения был сдвинут на после ЧЕ.

21:12 7 июня

футбол>2018

Проклятие Марибора и Тулузы никто не отменял!! Пока эти девять будут в составе-удачи не видать!

21:08 7 июня

shpasic

ну, да, действительно)

20:47 7 июня

Vlad_kz

shpasic что значит "всего"? миллион диванных болельщиков с пивным пузом подписало петицию, чтобы этих девятерых также не было в сборной России. и девять их только из-за "травм" Дзюбы и Дзагоева. а так была бы целая команда. 20:08 -------------------------------------- Дзагоева не было на Евро-2016 по такой же причине, что и сейчас. А команда и так "целая". На официальный матч можно выходить даже ввосьмером, кажется.

20:40 7 июня

Dymanomashina

Все по делу, окромя Беленова. И Габулов, и Гильерме слабее.

20:26 7 июня

Тропическая гемангиома Мовсисяна

рад что ко-ко-ко-корина нет в сборной)))

20:15 7 июня

shpasic

что значит "всего"? миллион диванных болельщиков с пивным пузом подписало петицию, чтобы этих девятерых также не было в сборной России. и девять их только из-за "травм" Дзюбы и Дзагоева. а так была бы целая команда.

20:08 7 июня

coxo

вот этих 9 и не надо было брать вообще уже прославили страну своей бездарностью и бесхребетностью

20:00 7 июня