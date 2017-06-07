На Кубке конфедераций-2017 в составе сборной России - всего девять человек с Euro-2016

Сегодня сборная России объявила состав команды на Кубок конфедераций-2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля в России. Отметим, что на турнире в составе россиян сыграет всего девять человек, которые принимали участие в чемпионате Европы-2016.

Напомним, что российская команда не смогла выйти из группы В и набрала всего одно очко, сыграв вничью с Англией (1:1). После этого команда проиграла Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3).

Из участников Euro-2016 в сборной остались (позиции - по сайту РФС):

вратари Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА), ГИЛЬЕРМЕ ("Локомотив").

защитник Роман ШИШКИН ("Краснодар");

полузащитники Денис ГЛУШАКОВ ("Спартак"), Александр ГОЛОВИН (ЦСКА), Дмитрий КОМБАРОВ ("Спартак"), Александр САМЕДОВ ("Спартак"), Игорь СМОЛЬНИКОВ ("Зенит").

нападающие Федор СМОЛОВ ("Краснодар").

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России