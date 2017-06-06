Минкомсвязь не боится кибератак во время Кубка конфедераций-2017

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ не беспокоится по поводу возможных кибератак во время Кубка конфедераций-2017. По словам заместителя директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи РФ Андрея Романкова, все важные ресурсы надежно защищены.

- Защите от кибератак уделено внимание в соответствии с законодательством, - цитирует welcome2018.com Романкова. - Наша система является полностью замкнутой, поэтому мы не опасаемся никаких угроз.

- Система паспорта болельщика (Fan ID) защищена, опасений никаких нет, - добавил заместитель начальника Управления ФСБ России Алексей Лаврищев.

Кубок конфедераций-2017. Календарь