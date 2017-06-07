Криштиану Роналду: "Счастлив снова быть дома"

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду в социальных сетях отметил, что очень рад присоединиться к национальной команде. Напомним, что игроки Португалии провели тренировку в рамках подготовки к отборочному матчу чемпионата мира-2018 против Латвии, который состоится в пятницу, 9 июня.

Сегодня тренерский штаб сборной Португалии назвал окончательную заявку на Кубок конфедераций-2017. В нее также попал форвард.

– Счастлив снова быть дома, – написал Криштиану Роналду в Твиттере.

Happy to be back home❤️️🙏 pic.twitter.com/pFJlXaYFHN – Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 7 июня 2017 г.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Португалии