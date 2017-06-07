Криштиану Роналду: до встречи, Россия!

Тренерский штаб сборной Португалии определился с окончательным составом на Кубок конфедераций-2017. Главная звезда состава чемпионов Европы-2016 и всего турнира в России – лучший футболист мира Криштиану Роналду.
21 июня португальцы сыграют с хозяевами Кубка конфедераций во втором матче группового турнира – в Москве на стадионе "Спартак".
Форвард "Реала" пять раз противостоял российской сборной, начиная с финального турнира Euro-2004. Напоминаем статистику Криштиану Роналду в этих встречах, а также его оппонентов.
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Португалии
Millwall82
Удачи Великому футболисту против посредственной сбродной. P.S.: не болела Реала или сб. Португалии.
22:43 7 июня