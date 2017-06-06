21:45 6 июня | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Гильерме поздравил болельщиков с Днем русского языка

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Вратарь "Локомотива" и сборной России Гильерме поздравил болельщиков с Днем русского языка. Сейчас голкипер находится в расположении национальной команды, проходящей подготовку к Кубку конфедераций-2017

"Привет! Поздравляю всех с Днем русского языка. Не скучайте, скоро увидимся", - сказал Гильерме в видеообращении.

9 июня Россия проведет товарищеский матч против Чили, который станет последним в преддверии Кубка конфедераций.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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werder63

Спасибо, Гиля! Ты - единственный футболист в России, кто вообще знает о таком празднике!))

23:15 6 июня