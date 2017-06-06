Германия не смогла обыграть Данию перед Кубком конфедераций

Германия в товарищеском матче сыграла вничью с Данией со счетом 1:1. На гол Кристиана Эриксена немцы ответили мячом Джошуа Киммиха.

Напомним, что Германия является участником Кубка конфедераций, который стартует в России 17 июня.

Товарищеский матч

Дания - Германия - 1:1 (1:0)

Голы: Эриксен, 18 (1:0). Киммих, 88 (1:1).

Дания: Реннов, Ларсен, Кристенсен (Йергенсен Занка, 46), Вестергорд, Дурмиси (Серенсен, 65), Делэйни, Квист (Шене, 46), Эриксен (Лерагер, 65), Поульсен (Вибе, 77), Йергенсен (Дольберг, 76), Брейтуэйт.

Германия: Трапп, Зюле, Рюдигер, Гинтер (Юнес, 66), Киммих, Горецка (Демирбай, 78), Руди (Эмре Джан, 59), Дракслер, Хектор (Платтенхардт, 89), Штиндль, Вагнер (Брандт, 67).

Судья: Оливер (Англия).

6 июня. Бреннбю. Стадион "Brondby".

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Германии