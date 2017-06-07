07:15 7 июня | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Георгий Джикия: "Успехом сборной России будет считаться победа на Кубке конфедераций"

10

Защитник сборной России Георгий Джикия в интервью "Известиям" отметил, что будет считать хорошим результатом национальной команды на Кубке конфедераций победу. По словам игрока, на меньшее он не согласен.

 
Понедельник. Будапешт. Венгрия – Россия – 0:3. Георгий ДЖИКИЯ (в центре) сверхудачно дебютировал в сборной.Стена Джикии, прятки Бухарова. Что у сборной хорошо, что у сборной плохо

– Насколько сложно в эмоциональном плане после триумфальной весны с ходу начать подготовку к важнейшему международному турниру? 

– Вообще несложно — это моя работа. Прекрасно понимаю, что нужно оставить в прошлом чемпионство "Спартака". Сейчас важно полностью сосредоточиться на выступлениях за национальную команду и добиться с ней успеха.

— Что будет считаться успехом? 

— Победа на Кубке конфедераций. 

– На меньшее не согласны? 

– Нет! Есть кубок, и мы хотим его взять, других вариантов нет. Иначе зачем вообще играть в футбол?

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

Дополнительная информация

http://iz.ru/603067/cevastian-terletckii/dzhikiia

10
Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (10)
Войти, чтобы оставить комментарий

Бо

Дзюба уже замолчал... "Колено не выдерживает". Здесь другой случай - с языком проблема.

12:17 7 июня

rhaport

мда....мячты...

11:37 7 июня

висмар

Вам бы не опозориться хотя бы

11:28 7 июня

Slim Taller

Он думает.что будет как в чемпионате России. Мутко прикажет судьям,и победа в кармане.

11:27 7 июня

inachipoch

Джикия: "Иначе зачем вообще играть в футбол?"-----------Ну так то, все современные роосийские игроки играют ради денюшек.

11:17 7 июня

Mao11

Если бы сборная Чили играла с нашими в отборе к ЧМ, то выиграла бы со счетом 4:0 или больше. У наших скорость мышления как у пьяной и хромой черепахи, и такой же мозг как панцирь той же черепахи. Бить по воротам их не научили и видеть своих партнеров тоже, командный дух ноль, все хотят выпендрится круче другого, а нужен здоровый расчет, виденье и умение точно вложить в ногу партнеру мяч, на помойку отыгрыши назад, очень часто нападающие не видят, что у них делается за спиной потому, что смотрят назад и принимают мяч задом к воротам соперника, что категорически запрещено нормальным нападающим, в пол оборота их не учили находиться к воротам всегда и получая мяч они не глядя отправляют его обратно. это оправдано при плотной опеке, а при быстрой контратаке этот прием тормозит атаку и не дает воспользоваться преимуществом быстроты. Смотрю на сборную страны и понимаю в любом клубе для подростков в СССР играли умнее и правильнее чем эти хваленые миллионеры сегодня!

11:15 7 июня

vectord86

Ага, при наличии Чили, Германии и Португалии...

10:15 7 июня

maverick007

Один говорит про место в призовой тройке, другой про победу. И в принципе не противоречат друг другу и здравому смыслу - одна победа и третье место в группе - несомненный успех для этих футболистов.

10:07 7 июня

zvovs

Товарищеские матчи наше всё, этот кубок о котором никто не знает специально придуман для этого. Так же как и увеличение кол-ва участников на чемпионате мира, всё ради главного спонсора.

09:51 7 июня

Aha

успехом будет считаться хоть одна победа на турнире

09:50 7 июня