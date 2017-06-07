Георгий Джикия: "Успехом сборной России будет считаться победа на Кубке конфедераций"

Защитник сборной России Георгий Джикия в интервью "Известиям" отметил, что будет считать хорошим результатом национальной команды на Кубке конфедераций победу. По словам игрока, на меньшее он не согласен.
– Насколько сложно в эмоциональном плане после триумфальной весны с ходу начать подготовку к важнейшему международному турниру?
– Вообще несложно — это моя работа. Прекрасно понимаю, что нужно оставить в прошлом чемпионство "Спартака". Сейчас важно полностью сосредоточиться на выступлениях за национальную команду и добиться с ней успеха.
— Что будет считаться успехом?
— Победа на Кубке конфедераций.
– На меньшее не согласны?
– Нет! Есть кубок, и мы хотим его взять, других вариантов нет. Иначе зачем вообще играть в футбол?
Бо
Дзюба уже замолчал... "Колено не выдерживает". Здесь другой случай - с языком проблема.
12:17 7 июня
rhaport
мда....мячты...
11:37 7 июня
висмар
Вам бы не опозориться хотя бы
11:28 7 июня
Slim Taller
Он думает.что будет как в чемпионате России. Мутко прикажет судьям,и победа в кармане.
11:27 7 июня
inachipoch
Джикия: "Иначе зачем вообще играть в футбол?"-----------Ну так то, все современные роосийские игроки играют ради денюшек.
11:17 7 июня
Mao11
Если бы сборная Чили играла с нашими в отборе к ЧМ, то выиграла бы со счетом 4:0 или больше. У наших скорость мышления как у пьяной и хромой черепахи, и такой же мозг как панцирь той же черепахи. Бить по воротам их не научили и видеть своих партнеров тоже, командный дух ноль, все хотят выпендрится круче другого, а нужен здоровый расчет, виденье и умение точно вложить в ногу партнеру мяч, на помойку отыгрыши назад, очень часто нападающие не видят, что у них делается за спиной потому, что смотрят назад и принимают мяч задом к воротам соперника, что категорически запрещено нормальным нападающим, в пол оборота их не учили находиться к воротам всегда и получая мяч они не глядя отправляют его обратно. это оправдано при плотной опеке, а при быстрой контратаке этот прием тормозит атаку и не дает воспользоваться преимуществом быстроты. Смотрю на сборную страны и понимаю в любом клубе для подростков в СССР играли умнее и правильнее чем эти хваленые миллионеры сегодня!
11:15 7 июня
vectord86
Ага, при наличии Чили, Германии и Португалии...
10:15 7 июня
maverick007
Один говорит про место в призовой тройке, другой про победу. И в принципе не противоречат друг другу и здравому смыслу - одна победа и третье место в группе - несомненный успех для этих футболистов.
10:07 7 июня
zvovs
Товарищеские матчи наше всё, этот кубок о котором никто не знает специально придуман для этого. Так же как и увеличение кол-ва участников на чемпионате мира, всё ради главного спонсора.
09:51 7 июня
Aha
успехом будет считаться хоть одна победа на турнире
09:50 7 июня