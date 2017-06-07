ФИФА выставит на продажу еще тысячу билетов на матч Кубка конфедераций-2017 между Россией и Португалией

Международная федерация футбола (ФИФА) дополнительно выставит на продажу билеты на самые востребованные матчи Кубка конфедераций-2017, сообщает пресс-служба организации. На встречу между сборными России и Португалии, которая пройдет 21 июня в Москве, будет продаваться еще тысяча билетов во всех категориях.

На игры группового раунда Португалия - Мексика, Германия - Чили, Мексика - Россия, а также на матч за третье место будет выделено еще по 400 билетов четвертой категории. Старт продаж начнется сегодня, 7 июня, в 11.00 по московскому времени.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Напомним, что следующий контрольный матч сборная России проведет 9 июня. Национальная команда встретится с Чили, начало игры – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Кубок конфедераций-2017. Как купить билеты