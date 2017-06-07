Дмитрий Радченко: "Бухаров и Смолов прекрасно дополняют друг друга"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко в интервью "СЭ" отметил, что на роль сменщика Артема Дзюбы в национальной команде больше подходит Дмитрий Полоз, чем Александр Бухаров. Тем не менее, по его словам, в матче против Венгрии (3:0) Бухаров и Федор Смолов хорошо дополняли друг друга.

– Теперь в паре со Смоловым наигрывается Бухаров.

– Честно говоря, думал, с венграми в основе появится Полоз. Все-таки Дмитрий больше подходит на роль второго нападающего, привык действовать из глубины. А Черчесов рискнул, выставил двух центрфорвардов. Смолов и Бухаров прекрасно дополняли друг друга, держали защитников в напряжении, прессинговали.

– Зато Полоз вышел во втором тайме – и забил.

– Схема 5-3-2 ему знакома по "Ростову", так что органично влился в игру. Парень техничный, скоростной. А за гол должен сказать спасибо Миранчуку, который выдал отличный пас.(Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Дмитрия Радченко//

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