Сборная Ямайки победила Суринам в матче Золотого кубка КОНКАКАФ
03:31
Сборная Ямайки в матче первого тура Золотого кубка КОНКАКАФ обыграла Суринам со счетом 2:0.
Отличились Шамар Николсон и Бобби Рид.
Следующий матч Ямайка проведет 17 июля против Гваделупы, Суринам в этот же день встретится с Суринамом.
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