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Сборная Ямайки победила Суринам в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

03:31
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Сборная Ямайки в матче первого тура Золотого кубка КОНКАКАФ обыграла Суринам со счетом 2:0.

Отличились Шамар Николсон и Бобби Рид.

Следующий матч Ямайка проведет 17 июля против Гваделупы, Суринам в этот же день встретится с Суринамом.

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Сергей Разин все материалы автора

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