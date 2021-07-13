Сборная Ямайки победила Суринам в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная Ямайки в матче первого тура Золотого кубка КОНКАКАФ обыграла Суринам со счетом 2:0.

Отличились Шамар Николсон и Бобби Рид.

Следующий матч Ямайка проведет 17 июля против Гваделупы, Суринам в этот же день встретится с Суринамом.