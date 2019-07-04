США и Мексика сыграют в финале Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная США выиграла у Ямайки в 1/2 финала Золотого кубка КОНКАКАФ (3:1). В финале американцы сыграют с мексиканцами, которые вчера одолели Гаити.

Финал состоится 8 июля в 4.00 по московскому времени.

Золотой кубок КОНКАКАФ

1/2 финала

Ямайка - США - 1:3 (0:1)

Голы: Маккенни, 9 (0:1). Пулишич, 52 (0:2). Ш.Николсон, 69 (1:2). Пулишич, 87 (1:3).

Ямайка: Блэйк, Лоуренс, Пауэлл, Хектор, Фрэнсис, Уотсон, Уильямс, Мэттокс (Б.Браун, 74), Бэйли, Васселл (А.Льюис, 83), Флеммингс (Ш.Николсон, 65).

США: Стеффен, Рим, Миязга, Лонг, Кэннон, Брэдли, Пулишич, Маккенни, Алтидор (Г.Зардес, 56), Дж.Моррис (К.Рольдан, 70), Арриола (Д.Ловиц, 88).

Предупреждения: Маккенни, 31. Уотсон, 39. Флеммингс, 43. Алтидор, 43. Васселл, 49.

Судья: Бартон (Сальвадор).

4 июля. Нэшвилл. Стадион "Ниссан".

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