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Сборная Кюрасао не сыграет на Золотом кубке КОНКАКАФ из-за вспышки коронавируса в команде

03:24
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Сборная Кюрасао пропустит Золотой кубок КОНКАКАФ 2021. Ее заменит Гватемала.

Золотой кубок КОНКАКАФ 2021 пройдет с 10 июля по 1 августа 2021 года в США. Сборная Кюрасао должна была сыграть в группе A против Тринидад и Тобаго, Мексики и Сальвадора.

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Евгений Козинов все материалы автора

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