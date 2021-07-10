Сборная Кюрасао не сыграет на Золотом кубке КОНКАКАФ из-за вспышки коронавируса в команде

Сборная Кюрасао пропустит Золотой кубок КОНКАКАФ 2021. Ее заменит Гватемала.

Золотой кубок КОНКАКАФ 2021 пройдет с 10 июля по 1 августа 2021 года в США. Сборная Кюрасао должна была сыграть в группе A против Тринидад и Тобаго, Мексики и Сальвадора.